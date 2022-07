In queste ore sta ritornando di moda in casa Juve anche il nome di Fabian Ruiz. L'infortunio di Pogba ha infatti destato ulteriore preoccupazione nell'animo di tutti i tifosi e ora bisogna intervenire sul mercato per non restare scoperti nel ruolo, almeno per i prossimi 3 mesi. Stando a quanto riportato da La Repubblica infatti, il centrocampista sembra essere in'uscita dal Napoli e non è da escludere che Madama possa fare un tentativo per ottenere il suo cartellino.