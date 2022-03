Nuova vecchia idea per l'attacco della Juve. Con l'ormai annunciato addio di Paulo Dybala, la Vecchia Signora sta iniziando a sondare il terreno alla ricerca di un big da portare a Torino a cifre non impossibili, ed ecco che - secondo La Gazzetta dello Sport - dalle parti della Continassa è rispuntato il nome di Gabriel Jesus del Manchester City, già cercato la scorsa estate. Brasiliano di 24 anni che unisce la tecnica alla velocità, ad oggi non è una prima scelta per Pep Guardiola, che potrebbe farlo scivolare ancora più in basso nelle gerarchie se riuscisse ad arrivare a uno tra Haaland e Kane.

In scadenza nel 2023 (cosa che potrebbe spingere il club ad abbassare le pretese), Jesus è anche uomo Adidas e piace molto a Massimiliano Allegri, che già in passato aveva dato il suo assenso all'acquisto: nonostante la giovane età può contare su un buon bagaglio di esperienze in ambito internazionale (sia con il Brasile che con il City), e sarebbe perfetto per il 4-3-3 che il tecnico livornese ha in mente per la prossima stagione, con il vantaggio di poter essere impiegato sia come esterno sia come punta centrale.

Sempre secondo la rosea, la Juve potrebbe spingersi fino a una trentina di milioni per l'acquisto, considerato anche il suo stipendio non impossibile da circa 5 milioni all'anno. In estate il giocatore sembrava già propenso a un trasferimento in Italia, ma più a titolo definitivo che in prestito: se questa volta arrivasse il benestare del club inglese, la trattativa potrebbe davvero entrare nel vivo.