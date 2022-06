Ritorno di fiamma per la Juve? Secondo Tuttosport, per l'attacco i bianconeri stanno ancora pensando a Edin Dzeko, che nella nuova formazione dell'Inter di Simone Inzaghi potrebbe non trovare più spazio. Già negli scorsi anni il bosniaco era stato accostato con insistenza alla Vecchia Signora, che però poi ha sempre ripiegato su altri profili. Probabile, ora, che il suo nome torni di attualità dalle parti della Continassa, anche se ogni trattativa è rimandata all'eventuale ritorno a Milano di Romelu Lukaku.