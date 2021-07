Un’All-Star per dare il definitivo assalto alla. Sembra più o meno questo il piano di attacco di, proprietario del. In questa sessione di calciomercato, il club non è apparso troppo turbato dalla crisi generalizzata del business calcio: al 17 luglio, infatti, i nuovi tesserati sono:. Nomi non da poco, ça va sans dire. Secondo quanto riporta calciomercato.com, però, nei sogni di Al Khelaifi. Quella del club parigino rimane, ad oggi,, nonostante ad oggi il portoghese sia molto più vicino alla permanenza alla. Nella macchina da guerra PSG, invece,, chiuso da Mbappé, Neymar, Di Maria, Sarabia e Draxler.LA SITUAZIONE –. Da diverso tempo il suo entourage è in contatto con la Juventus e, secondo quanto raccontato da Footmercato, Allegri avrebbe fatto sapere all’argentino che un suo arrivo sarebbe particolarmente apprezzato. Tutte le pedine, quindi, sembrano muoversi nella direzione giusta, questa volta. Eppure, non è proprio così. Una trattativa di questo peso, infatti, potrebbe concretizzarsi solo attraverso uno scambio:. A questi termini, quindi, in questo momento, sembra molto difficile che la trattativa possa concretizzarsi. CR7, infatti, è atteso alla Continassa per il 25 luglio e, una volta varcati i cancelli, sembra difficile che il portoghese arrivi per poi svuotare l’armadietto. Mancano 8 giorno, poco più di una settimana, alla data cerchiata in rosso.