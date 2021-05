Il futuro della Juventus si decide in quattro giornate. Milan, Sassuolo, Inter e Bologna, nel mezzo la finale di Coppa Italia. Se sarà luce o buio oltre questa siepe bisognerà solo aspettare, perché poi sarà il momento delle decisioni. Anche per quanto riguarda Pirlo, la sua conferma o meno avrà ripercussioni anche sul mercato. Come spiega La Gazzetta dello Sport, nel caso in cui Massimiliano Allegri tornasse a guidare la Vecchia Signora, il primo obiettivo per l’attacco diventerebbe Moise Kean, in prestito secco al Paris Saint-Germain ma di proprietà dell’Everton.