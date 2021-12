Secono quanto riportato da Tuttosport, la Juventus starebbe sondando essenzialmente due piste per dare a Massimiliano Allegri un attaccante a gennaio. Quella principale porta a, 22 anni da compiere a fine gennaio, contratto in scadenza nel 2023. I viola non avrebbero l'urgenza di cederlo a campionato in corso, ma senza rinnovo dovrà partire a luglio. Il suo ingaggio è di 800 mila euro, ma il cartellino è valutato almeno 70 milioni da Commisso. L'attaccante ha segnato 15 reti in 17 presenze stagionali. Numeri da fenomeno.L'alternativa, almeno a gennaio, è rappresentata da, chiuso al Manchester United da CR7, che gli ha pure soffiato il numero di maglia a inizio stagione. Ha 34 anni, il suo contratto scade il prossimo giugno, ha segnato 424 gol in carriera tra club e Nazionale, è abituato a giocare la Champions League. Insomma, un usato sicuro e low-cost.Più defilato, secondo il quotidiano piemontese,: 28 anni, contratto in scadenza nel 2024, 10 milioni di euro a stagione versati dal Psg sul suo conto. Su di lui, però, ci sarebbe anche il Real Madrid.