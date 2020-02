Quando si parla di giovani talenti la Juventus è sempre in prima fila. E da quelle parti il nome di Sandro Tonali fa schizzare tutti in piedi: il centrocampista classe 2000 del Brescia è uno dei giovani che piace di più alla dirigenza bianconera, che nei mesi scorsi ha provato ad anticipare la concorrenza cercando di strappare un opzione a Cellino. Il presidente del Brescia però non ne vuole sapere e preferisce rimandare ogni discorso a fine stagione, quando anche Inter, Chelsea, i due Manchester e Psg sono pronti a partire all'assalto.