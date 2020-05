1









Sarà l’estate di Sandro Tonali. Il gioiellino classe 2000 ha i mesi contati al Brescia, il suo destino è nei grandi palcoscenici del calcio europeo, possibilmente in Italia come gradirebbe lui. La Juventus lo stima da tempo, sarebbe il giocatore ideale per Sarri, ma dovrà affrontare la concorrenza dell’Inter. Stando a quanto riporta Sky Sport, la dirigenza nerazzurra vorrebbe puntare su Tonali, in virtù anche dei buoni rapporti tra Beppe Marotta e il presidente Massimo Cellino. Inoltre, il centrocampista avrebbe avvallato la meta nerazzurra. La Juve non si tira indietro, anzi, Paratici è pronto a dare battaglia all’ex collega.