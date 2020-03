Per il gioco di Maurizio Sarri servono centrocampisti funzionali. Ne è l’evidenza l’ultima partita giocata dalla Juventus, il derby d’Italia, in cui un opaco Pjanic ha lasciato le chiavi della regia ad un brillante Bentancur, rivelatosi ottimo palleggiatore. E poi quei famosi inserimenti tanto amati e richiesti dal tecnico toscano, eseguiti alla perfezione (gol e assist) da Ramsey. È per questo che la dirigenza bianconera studia i prossimi colpi in mediana per rinforzare un reparto cruciale per la rosa. Uno dei nomi cerchiarti in rosso da Paratici è quello di Sandro Tonali, centrocampista del Brescia, ma la fila di pretendenti è lunga. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Inter, Milan, Napoli e Roma monitorano la crescita del 19enne. Finora l’unica squadra ad aver presentato un’offerta ufficiala al club è stata la Fiorentina, respinta dal presidente Cellino che ha le idee chiare: Tonali in estate può partire, ma solo dopo un’asta con piatto d’entrata di 50 milioni di euro.