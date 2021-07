Corentin Tolisso è uno di quei giocatori perennemente accostati alla Juventus, un po' come Isco o altri talenti di tutta Europa, anche se ultimamente era uscito dai radar delle voci di mercato bianconere. In questi giorni estivi, però, arriva dalla Francia una notizia che potrebbe riavvicinare il centrocampista francese alla Juve. Come riporta L'Equipe, infatti, Tolisso sarebbe in uscita dal Bayern Monaco avendo chiesto la cessione.