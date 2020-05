Continua ad essere bollente l'asse di mercato tra. Tra i nomi emersi nei discorsi tra i due club, oltre Miralem, c'è anche quello di Jean Clair, difensore centrale attualmente in prestito allo Schalke 04, protagonista in negativo sabato scorso, nella sfida persa dalla sua squadra contro il Borussia Dortmund per 4-0 ( LEGGI QUI ). Secondo quanto riferito da Sport, quotidiano molto vicino alle vicende in casa Barcellona, la Juve starebbe insistendo per inserire Todibo nel maxi scambio, che comprenderà anche centrocampisti. Il difensore piace molto al CFO bianconero Paratici.