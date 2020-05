Continuano fitti i dialoghi di mercato tra la Juve e il Barcellona. Tanti i nomi in ballo, a partire da Miralem Pjanic e Arthur, che potrebbero dar vita a uno scambio a centrocampo. Non solo loro: la Juve è interessata anche a Jean Clair Todibo, difensore centrale in prestito allo Schalke 04, ma di proprietà del club blaugrana. Secondo quanto riferito da Sky Deutschland, sul centrale avrebbe messo gli occhi anche l’Everton di Carlo Ancelotti, che sarebbe in pole position nella corsa al promettente talento classe '99.