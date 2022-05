Uno dei giocatori che più volte è stato accostato al mercato della Juventus rischia di saltare definitivamente nei prossimi giorni. Si tratta di Youri Tielemans, visionato a più riprese da Madama per rinforzare il centrocampo. In queste ore però, stando a quanto riportato da The Sun, l'Arsenal avrebbe dato un'accelerata improvvisa nella trattativa, arrivando ad offrire circa 45 milioni di euro per il cartellino del giocatore belga.