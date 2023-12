Thiago Almada, trequartista classe 2001 dell'Atlanta United FC, nonostante un contratto in scadenza nel 2025, non ha più intenzione di aspettare il grande salto in Europa. Il 22enne era un vero e proprio pallino di Cristiano Giuntoli, che la scorsa estate aveva provato a portarlo a Napoli. Il gradimento di Giuntoli resta e ci si interroga se l'affare possa essere ora riproposto a tinte bianconere. La Juve, d'altronde, a gennaio cerca un centrocampista e un esterno offensivo per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, ha slot extracomunitari a disposizione e quello di Almada è un profilo che può fare comodo alla Vecchia Signora, riferisce calciomercato.com.