Thiago Alcantara lascerà il Bayern Monaco. La notizia l’ha data direttamente il CEO del club bavarese Karl-Heinz Rummenigge, che ha confermato la volontà del giocatore di voler intraprendere una nuova avventura. Il nome del centrocampista è circolato in orbita Juventus anche se attualmente in pole c’è il Liverpool. Intervistato da Sky Sport Deutschland, il tecnico dei Red Jurgen Klopp risposto sul tema: “Non ho idea di chi giocherà per me l'anno prossimo, non c'è niente da dire al momento. Thiago Alcantara è un grande giocatore, ma anche un giocatore del Bayern Monaco. In realtà è tutto quello che c'è da dire, non c'è nient'altro”.