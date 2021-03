Ormai come un mantra si ripresenta il problema centrocampo in casa Juventus. Il compito degli uomini di mercato bianconeri sarà, per la prossima stagione, rafforzare un reparto che sembra essere il vero e proprio punto debole della rosa. Uno dei nomi che da tempo compare nella lista della spesa di Paratici è il centrale del Sassuolo, Manuel Locatelli. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, però, a seguire il calciatore ci sarebbe anche il Borussia Dortmund. Squadra tedesca che diventerebbe lo spauracchio di Paratici, dopo aver già soffiato ai bianconeri Erling Haaland.