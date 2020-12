Tra il Papu Gomez e l'Atalanta il rapporto ai minimi storici. Rottura totale, addio a un passo. Nelle ultime settimane l'argentino è stato accostato anche alla Juventus, ma secondo quanto riporta Sky Sport l'argentino non andrà in bianconero. Sono convinti che non c'è interesse da parte di Fabio Paratici di fare un tentativo per il Papu, sul quale invece è concreto l'interesse da parte dell'Inter che potrebbe fare un tentativo già nel mercato di gennaio.