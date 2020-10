Ultimi giorni di mercato con la Juventus che sta lavorando per cercare sistemazione ad alcuni giocatori. Tra questi c'è Mattia De Sciglio, sul quale è sempre vivo l'interesse del Valencia che però ha problemi economici e non riesce a soddisfare le richieste della Juve (per Rugani, ad esempio, hanno fatto un'offerta di prestito gratuito con pagamento legato ai bonus ma i bianconeri l'hanno respinta). Come riporta Tuttosport, negli ultimi giorni potrebbe fare un tentativo anche il Siviglia.