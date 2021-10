Aurelien Tchouameni si trova ai primi posti della lista dei desideri della Juventus per la sessione di mercato di gennaio. Nel caso in cui si liberasse uno slot a centrocampo, è su di lui che il club punterebbe forte, per rinforzare una mediana ancora in sofferenza. Secondo quanto riporta calciomercato.com, però: "Non c'è solo la Juventus su Aurelien Tchouameni. Il 21enne centrocampista francese del Monaco per il Bayern Monaco è considerato l'erede di Tolisso.".