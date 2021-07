è pronto a venire alla Juventus. Il difensore centrale olandese classe 2005 è stato bloccato dal club bianconero a inizio maggio, e pochi minuti fa ha fatto un post su Instagram per salutare il Malaga, ormai suo ex club: "Ebbene, il giorno che non avrei mai pensato sarebbe arrivato, la mia partenza da Malaga. Dopo 6 anni è arrivato il momento di salutare il club del quale sono sempre stato tifoso. Volevo ringraziare tutti i miei compagni di squadra e tutto lo staff tecnico con i quali ho vissuto i momenti migliori, vincendo tanti tornei tra molti momenti felici e alcuni tristi. Sarò sempre grato al Malaga per l'affetto con cui mi ha sempre trattato. Grazie!".