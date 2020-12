Dominik Szoboszlai, astro nascente del calcio ungherese e del Salisburgo (stesso club che ha lanciato Haaland) oggetto del desiderio della Juventus per molto tempo, poi obiettivo desistito e passato nel mirino di altre big italiane come Inter e Milan. Tuttavia Calciomercato.com rivela che in pole position sul versatile e dinamico centrocampista offensivo c'è una società tedesca, e non una a caso. Nell'immediato futuro di Szoboszlai (già per gennaio) ci sarebbe infatti il Lipsia, la più importante filiale dell'universo Red Bull nel mondo del calcio. Destinazione che incontra il favore del giocatore.