Dominik Szoboszlai è un giocatore del Lipsia, si conclude la telenovela dell'interessamento di mezza Europa su di lui. E alla fine è stato un "affare di famiglia". Il talento ungherese, in passato anche nel mirino e sui taccuini della Juventus, passa infatti da una squadra Red Bull (il Salisburgo) all'altra, che da qualche anno lotta per le prime posizioni della Bundesliga e quest'anno si è qualificata agli ottavi di Champions League a scapito del Manchester United. Come svela Calciomercato.com Szoboszlai ha appena firmato un contratto fino al 2025, in un'operazione da nemmeno 25 millioni di euro. Superata anche la concorrenza del Milan che ha temporeggiato per aspettare sviluppi sul rinnovo di Calhanoglu.