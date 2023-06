Nonostante le parole di Szczesny che ha confermato la volontà di rimanere alla Juve, il club ascolterà qualsiasi offerta per il portiere, anche a costo di venderlo gratis. Questo perché come spiega il Corriere dello Sport, il polacco pesa nelle casse bianconere circa 25 milioni di euro (lordi) fino al 2025. Senza Champions League, può essere un lusso per la Juve.