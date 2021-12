Come racconta Calciomercato.com, ladeve necessariamente cambiare modo di fare mercato per tornare a essere competitiva. Basta speculare sui parametri zero, sperando di bissare l'affare: le operazioni che hanno portato a Torinohanno lasciato l'amaro in bocca e convinto i dirigenti a percorrere altre strade.Quando un giocatore è padrone del suo cartellino, la società acquirente si trova di fronte a un procuratore che chiede un ingaggio decisamente più alto, visto che non ci sono costi da affrontare con altri club in merito al cartellino. Di fatto, sul lungo, il giocatore svincolato pesa a bilancio con il suo ingaggio tendenzialmente pesante. Ovviamente possono però esserci situazioni vantaggiose.La priorità di mercato in casa Juventus resta peròdel Borussia Monchengladbach rimane in pole position. Secondo quanto riportato da Tuttosport ci sono stati nuovi contatti fra le parti nelle ultime settimane, ma la concorrenza è già altissima, con ilpronto all'affondo anche a livello economico. Laoggi sembra più defilata. Comunque, visto l'interesse dei tedeschi, difficile pensare che lo svizzero possa arrivare a parametro zero a luglio: va preso a gennaio. Il calciatore, corteggiato anche da, ha uno stipendio di circai, assolutamente sostenibile per la Juve. Resta da capire quanto chiederà il suo agentedi commissione. L'investimento, insomma, ne deve valere la pena.