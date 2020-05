N’Golo Kanté potrebbe a sorpresa lasciare il Chelsea al termine dell'attuale stagione. Secondo quanto riferiscono i media spagnoli, infatti, il centrocampista, in passato al Leicester non è più ritenuto indispensabile dai Blues. Che, per questo, sarebbero pronti ad ascoltare eventuali offerte per il giocatore, campione del mondo nel 2018, che dovrebbe essere sostituito da Declar Rice, mediano del West Ham. Kanté piace a Juventus e Real Madrid, alla ricerca di un centrocampista con le qualità del francese, ed è valutato dal club inglese circa 80 milioni di euro.