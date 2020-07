Svolta improvvisa nel futuro di Willian. Stando a quanto riporta Sky Sport Uk, l’esterno brasiliano sarebbe vicino al rinnovo con il Chelsea. Il fantasista aveva il contratto in scadenza il 30 giugno 2020, gli eventi l’hanno portato ad estenderlo fino alla fine della stagione, poi il suo destino pareva segnato, la sua avventura in Blues sarebbe giunta al termine. Tanti i club su di lui, tra cui Juventus e Barcellona che vedevano di buon occhio questo colpo a zero, ma adesso dall’Inghilterra raccontato di una svolta, con Willian pronto firmare il rinnovo.