Mancano pochi giorni al termine della sessione invernale di calciomercato. Pochi giorni destinati a sciogliere i nodi più intricati, sia in entrata che in uscita. In casa Juventus, una delle criticità che occupa i pensieri della dirigenza bianconera è il futuro prossimo di Ihattaren, dopo la fine burrascosa dell’esperienza alla Sampdoria. In questo momento, il calciatore si sta allenando ad Utrecht e proprio la squadra della città sembrava essere quella più vicina a raggiungere un accordo con Ihattaren. Utrecht e Juventus, però, non hanno trovato un accordo sul pagamento dell’ingaggio, che il club bianconero vorrebbe interamente a carico della squadra olandese. In tutto questo, si inserisce l’Ajax, come riporta calciomercato.com:



“In questo stallo si è inserito l'Ajax, forse l'unico club olandese in grado di potersi sobbarcare lo stipendio di Ihattaren e che ha già ceduto ufficialmente David Neres allo Shakhtar Donetsk. Fra i club si sta lavorando sia sulla formula (sarà un prestito, ma si dovrà deciderne la durata se 6 o 18 mesi), sia sull'eventuale entità di un diritto di riscatto in favore dei Lancieri. L'operazione è però vicinissima alla chiusura con novità che potrebbero arrivare entro l'inizio della prossima settimana. La certezza resta oggi una sola: l'avventura di Ihattaren in Italia è già finita ancor prima di cominciare”.