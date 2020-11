1









La Juventus continua a seguire la situazione sul futuro di Ousmane Dembélé, l'attaccante esterno del Barcellona per il quale i due club hanno parlato in estate durante la trattativa per lo scambio tra Pjanic e Arthur. Il francese è sempre stato considerato in vendita dal club spagnolo, ma con l'infortunio di Ansu Fati sono cambiati i piani: secondo quanto riporta Sport infatti Dembelé è stato tolto dal mercato e per il momento il Barça non ha intenzione di farlo partire.