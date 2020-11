1









In estate è stato vicino al Barcellona, ora Memphis Depay è entrato nel mirino della Juventus. L'esterno d'attacco del Lione è stato accostato ai bianconeri dalla stampa spagnola: Todofichajes.com svela il piano di Paratici, che è pronto a prenderlo già a gennaio per circa 10 milioni di euro. Prezzo di saldo per l'imminente scadenza del contratto dell'olandese prevista per giugno 2021. La Juve quindi prepara il primo colpo per gennaio, ma con ogni probabilità dovrà prima piazzare Bernardeschi.