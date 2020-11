Erling Braut Haaland è stato nel mirino della Juventus, come sappiamo, ma alla fine è andato al Borussia Dortmund. E ora fa ancora più gola a mezza Europa. Soprattutto al Real Madrid. Ecco le parole di Alf Inge Haaland, padre del centravanti norvegese, a Sport1: "Quando giochi bene è logico che i grandi club bussino alla tua porta ma qui stiamo parlando di speculazione. Abbiamo firmato un lungo contratto con il Borussia che è una squadra fantastica per Erling al momento. Non cerchiamo altro. Futuro? Non sai mai cosa può succedere, penso che abbia voglia di vincere dei trofei con il Borussia. Questo è il suo obiettivo. Erling può ancora ottenere molto in Germania e fare grandi progressi".