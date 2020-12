La Juventus si avvia a una sessione di mercato "di riparazione" nella quale si dovranno andare a tamponare i problemi di organico che stanno mettendo in difficoltà Andrea Pirlo in questa prima parte di stagione. Ma qual è la priorità? Secondo Sky Sport il focus della dirigenza bianconera è l'attacco. Serve infatti una quarta punta da alternare là davanti a Ronaldo, Morata e Dybala. Ma, va ricordato, il bilancio juventino deve sempre tener conto del monte ingaggi: la condotta della Juve sarà dunque quella di... puntare alla punta mirando contemporaneamente ad alleggerire gli stipendi (in prima linea la cessione di Khedira).