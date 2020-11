Isak Johannesson è un talentuoso centrocampista islandese, che alla tenera età di 17 anni ha già avuto modo di esordire nella Nazionale A del Paese nordico la scorsa settimana in Champions League. Come club milita nel Norrkoping, e quest'anno ha segnato 3 gol in 23 partite nel campionato svedese. Come vi abbiamo già informato nei giorni scorsi, la Juventus sta osservando Johannesson, nell'ottica di lavorare sui migliori giovani come sua abitudine. E Calciomercato.com rivela quale altro club è interessato al ragazzo: si tratta del Manchester United.