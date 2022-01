Sprint del Torino per Federico Gatti. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i granata stanno preparando un'offerta per il difensore del Frosinone da circa 10 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Il classe 1998 potrebbe arrivare subito o per il prossimo mercato, ma la certezza è che il ds Vagnati vuole muoversi subito per anticipare i tempi e battere la concorrenza delle altre squadre italiane ed estere: negli ultimi mesi Gatti è stato seguito con particolare attenzione anche dalla Juve, che comunque resta alla finestra in attesa di capire l'evolversi della situazione.