La Juve sulle tracce di Gabriel Slonina. Lo riporta l'edizione odierna di Tuttosport, secondo cui c'è anche il club bianconero tra i "corteggiatori" del portiere 17enne dei Chicago Fire e della Nazionale statunitense Under 17, che a breve potrebbe fare il salto nella selezione maggiore. Un profilo interessante, che all'osservatore abilitato FIGC Stefano Piro ricorda "un po' Kasper Schmeichel del Leicester per la forza esplosiva, un po' Oblak dell'Atletico Madrid per la freddezza e la sicurezza trasmesse alla squadra nei momenti critici di una partita". E la Juve osserva attenta...