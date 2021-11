Qualcosa si muove, per quel che riguarda il futuro di Mohamed Ihattaren. Il trequartista olandese sta ultimando il cambio di procuratore. Per quel che riguarda le prospettive del prossimo futuro, come riporta cacliomercato.com: "L'ultima parola spetterà comunque alla Juventus che sul giocatore, oggi prestato alla Sampdoria, sarà chiamata ad esprimersi a gennaio. Toccherà alla squadra sport bianconera decidere se agevolare il trasferimento con un nuovo prestito oppure se svincolare del tutto Ihattaren chiudendo questa breve parentesi costata comunque 2 milioni di euro di commissioni e 1,9 di costo del cartellino"