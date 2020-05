1









Nei giorni scorsi Kevin De Bruyne ha spiegato che per lui sarebbero troppi due anni senza Champions. In attesa di capire se il Tas di Losanna confermerà o meno la squalifica del Manchester City dalle prossime due edizioni, il nome del centrocampista belga è stato accostato alla Juventus. Al momento è solo una suggestione, anche perché in un momento come quello attuale risulta difficile che il club possa spendere una cifra così importante, ma in futuro potrebbe aprirsi una pista, soprattutto dopo le parole dello stesso De Bruyne che un giorno vorrebbe giocare con Cristiano Ronaldo.