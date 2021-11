Lavuole un attaccante, ma non solo. I bianconeri stanno pensando anche a puntellare il centrocampo, il reparto dove forse ha registrato le maggiori difficoltà in questo inizio di stagione. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com uno degli obiettivi,, sarebbe però corteggiato da una big europea: quali sono le ultime novità.Zaniolo ha finalmente segnato con la Roma, contro i modesti ucraini dello Zorya in Conference League.non ha perso tempo e ha sgonfiato il caso che era montato nei giorni scorsi: pace fatta tra lui e il classe '99, fondamentale per ripartire anche in campionato. La Roma lo considera, ma la corte della(e non solo) è serrata.Zaniolo piace parecchio alla Juventus, pronta in caso di rottura tra il giovane e il club giallorosso a inserirsi. Il giocatore è un obiettivo da almeno due anni, ossia da quando c'eraa gestire il mercato bianconero. E proprio il, dove lavora il dirigente insieme all'allenatore, starebbe pensando a Zaniolo già per gennaio. La Roma è ferma sulla propria posizione, ma dovrà tornare a dialogare presto con l’agente di Zaniolo per evitare sorprese.