Timo Werner, attaccante del Lipsia, è uno degli attaccanti che la Juve ha messo nel mirino per la prossima stagione. L'attaccante del Lipsia, stando a quanto scrive la stampa tedesca, avrebbe una clausola da 60 milioni di euro. Oltre ai bianconeri anche Inter, Liverpool e Real Madrid sono a caccia del giocatore classe '96. Werner, tuttavia, non è l'unico profilo cercato dai bianconeri per l'attacco. Ci sono anche Icardi, Kane e Gabriel Jesus. A fare spazio ad uno di loro potrebbe essere Gonzalo Higuain.