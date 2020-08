La Juventus punta Tommaso Barbieri, terzino destro classe 2002, di proprietà del Novara. Come riporta Goal.com i bianconeri devono però guardarsi dalla forte concorrenza dell'Atletico Madrid che nei giorni scorsi ha fatto una proposta ufficiale al club di Serie B e in questo momento è in pole per il giovane difensore italiano. Barbieri sarebbe ovviamente un nome buono per rinforzare le squadre giovanili della Juve sebbene Paratici sia in cerca di un terzino anche per la prima squadra.