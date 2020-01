In questa finestra di mercato la Juventus sta lavorando molto al mercato in uscita. Dopo Emre Can, Paratici potrebbe piazzare un altro colpo in uscita. Secondo quanto riportato da Sky Sport, su Marko Pjaca non ci sarebbe solo la Sampdoria, ma nelle ultime ore si sarebbe inserito anche il Parma.

I ducali che potrebbero perdere l'attaccante Gervinho, vicino all'Al-Sadd, sono alla ricerca di una punta e avrebbero pensato all'attaccante croato. In caso di uscita del calciatore ivoriano, la squadra di D'Aversa punterebbe tutto su Marko Pjaca.