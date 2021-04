Il nome di Manuel Locatelli continua a essere accostato alla Juve come possibile rinforzo a centrocampo in vista della prossima stagione. Il classe 1998 al Sassuolo al momento guadagna 700mila euro all’anno ed è sotto contratto fino al 2023. Anche questo è uno dei profili più caldi per i bianconeri: forte, giovane, italiano e di prospettiva, ma anche uno di quelli che rientra perfettamente nei parametri della spending review sugli stipendi voluta dalla Juve. Un ingaggio che in bianconero sarebbe di gran lunga maggiore.