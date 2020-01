La Juventus ha potuto vedere da vicino il talento di Kai Havertz, nella doppia sfida nei gironi di Champions contro il Bayer Leverkusen. Era un obiettivo di mercato, e Paratici ha potuto testare con mano se fosse una spesa utile per il club: secondo quanto riporta la Bild, infatti, di soldi per strappare il giocatore alle Aspirine ne servono in abbondanza. Il Liverpool, infatti, sembra pronto a presentare la sua maxi offerta da 125 milioni di euro per bruciare la concorrenza ed aggiudicarsi il centrocampista classe '99.