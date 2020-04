Achraf Hakimi si prepara ad essere uno dei giocatori con più mercato nella prossima estate. Il terzino destro, di proprietà del Real Madrid ma negli ultimi due anni in prestito al Borussia Dortmund, è conteso da diverse squadre. Il Dortmund vorrebbe tenerlo ancora un anno in prestito, il Real valuta il suo futuro, con Zidane che non lo ha mai apprezzato troppo. Inoltre, oltre Carvalja, tornerà a Madrid anche Odriozola. Su Hakimi è forte il pressing del PSG, oltre che della Juve, che lo studia come profilo interessante per la fascia destra.