La Juventus ha da tempo messo gli occhi su Ryan Gravenberch, 18 anni, ma l'Ajax chiede 50 milioni per il suo cartellino. Una cifra impensabile in tempo di Covid, nonostante il classe 2002 sia già tra i migliori prospetti al mondo. La Juve c'è e ci pensa, ma non a queste cifre, irraggiungibili a meno di clamorose svolte.