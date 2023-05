Le parole di Aurelio De Laurentiis - "Lo scudetto dell'onestà" - possono anche essere lette in relazione all'interesse della Juventus per Cristiano Giuntoli. Come si legge su Tuttosport, se il direttore sportivo chiedesse di essere lasciato libero per andare a Torino, difficilmente il presidente gli darebbe l'ok. Anche perché di recente i rapporti tra Juve e Napoli, dopo le sparate del presidente azzurro si sono inaspriti.