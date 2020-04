La Juventus non molla, anzi fa sul serio per Ferran Torres, esterno d'attacco del Valencia. Il club bianconero vorrebbe portare il giovane talento spagnolo fin dalla prossima estate a Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Torres, è una priorità di Sarri per rinforzare le fasce. Un giovane talento che potrebbe permettere al tecnico di variare piu moduli, anche a partita in corso. Scatto quindi della Vecchia Signora, per un talento, ormai sotto gli occhi di mezza Europa. Fabio Paratici è al lavoro per trattare l'esterno del Valencia già nella prossima finestra di mercato.