Ai microfoni di Sportitalia è intervenuto l'agente di Patrick, terzino sinistro classe 2004 del, che ha commentato le recenti voci di un interesse per il suo assistito da parte della. Ecco le sue parole: "Ad essere sincero, non so dire se sia vero. So che ci sono molte squadre su di lui, che lo seguono e osservano, ma nessuno dal club bianconero mi ha contattato. Poi questo non significa che non ci possa essere qualcosa: siamo in pieno campionato e può essere che lo stiano osservando in attesa che si apra il mercato. Noi siamo concentrati sul campo e sulla sua crescita, non ci interessa il resto".