Nonostante l’ingaggio da 9 milioni di euro e i dubbi comportamentali che la Juventus nutre nei suoi confronti, le indiscrezioni di mercato continuano ad accostare il nome di Ousmane Dembélé al club bianconero. Come riporta Todofichajes.com, la Juve potrebbe pensare di programmare un assalto a gennaio, dato che il giocatore non avrebbe convinto il nuovo tecnico del Barcellona Ronald Koeman, che farebbe a meno della sua presenza. C’è una concorrente, e si parla di una ex: il Borussia Dortmund lo avrebbe messo nel mirino nel caso in cui vendesse Jadon Sancho.