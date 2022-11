Erik Ten Hag è stato chiaro: "Abbiamo bisogno di due terzini dal mercato". Un messaggio diretto alla proprietà del Manchester United, ma anche per il futuro degli esterni attualmente in rosa ritenuti non all'altezza delle sue aspettative. Fra questi c'è il portoghese Diogo Dalot, che ha ritrovato continuità ma che rimane in scadenza al 30 giugno 2023 (con opzione unilaterale di rinnovo). Secondo Mundo Deportivo in prima fila per acquistarlo ci sono Juventus e Barcellona, pronti a darsi battaglia per un colpo a parametro zero.