La Juve starebbe pensando ad Edinson Cavani per la prossima stagione. Il contratto dell'attaccante del PSG scade a giugno e i bianconeri sono alla ricerca di un nuovo ariete per la prossima stagione sebbene il papà di Gonzalo Higuain abbia svelato che l'argentino pensa di restare in bianconero fino al termine del suo contratto nel 2021 . La Juve segue anche Icardi e Milik e per quanto riguarda Cavani, scrive La Gazzetta dello Sport, anche l'Inter è interessata. Si prospetta quindi un nuovo duello di mercato tra bianconeri e nerazzurri.